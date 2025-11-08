Bakanlar Atina’da buluştu

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji bakanlarının Atina’da bir araya geldiği ve dört bakanın görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD enerji bakanlarının yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin dört ülkenin taahhüdünü teyit et-tiklerini yazdı.

Gazete, Doğu Akdeniz enerji merkezinin geliştirilmesi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridoru çerçevesindeki bağlantı projeleri ve kritik altyapıların korun-masının ele alındığını belirtti.

Cyrpsu Mail gazetesine göre; Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak IMEC kablosu ve Kıbrıs ve Yunanistan'ın enerji şebekelerini İsrail'e bağlayacak Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) dahil olmak üzere devam eden ve planlanan bölgesel bağlantı projelerine desteklerini teyit ettiler.

Haberde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji bakanlarının bir sonraki görüşmesinin 2026 yılının ikinci çeyre-ğinde Washington’da yapılmasının planlandığı da ifade edildi.