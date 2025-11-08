Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya bünyesinde yayın yapan tv2020’nin 12’nci yaşını kutlarken, vatandaşlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Kanalın 12’nci yılı dolayısıyla çok sayıda izleyici, tarafsız ve gündemi yakalayan yayınlarından dolayı tv2020’yi tebrik etti.

Ayşe Aşar

“Yerel Kanallardan genellikle TV 2020’yi izliyorum. Reşat beyin programı ve eleştirileri hoşuma gidiyor. Benim duygularımı yansıtan bir programdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Erdoğan Pehlivanoğlu

“Yerel kanalları izliyorum. Diyalog TV ve Kanal Sim’i beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV halktan yana konuşuyor ve yayınları bu yönde olduğu için beğenerek izliyorum. Reşat Akar halkın sorunlarını tarafsız bir şekilde gündeme getiriyor. TV 2020 eski adıyla Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar aynı çizgide yayınlarını sürdürmesini temenni ederim.”

Nihat Dandil

“Yerel kanalları izliyorum ve en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar dürüst ve doğruları konuşan bir kişidir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyoruz.”

İsmail Kızılkaya

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Güzel yayınlar ve tarafsız yayınlar yapıyor diye severek takip ediyoruz. TV 2020 eski adıyla Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Zafer İlkçiktay

“Yerel kanalları izliyorum. Diyalog TV’yi de severek takip ediyorum. Ayrıca gazetesini de takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla haber programlarını izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Mustafa Beyoğlu

“Yerel kanalları mümkün olduğunca izliyorum. Diyalog TV de en fazla izlediğim kanallardan biridir. Yeni adıyla TV 2020’de akşamüzeri Reşat Akar’ın programını kaçırmadan takip ediyorum. Diyalog TV parmağının arkasına saklanmadan yayın yapan ve tarafsız yayın yapan bir kanaldır. TV 2020’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devam etmesini dilerim. Diyalog gibi kanalların ve gazetelerin ülkeye gerekli olduğu inancındayım.”

Durmuş Muratlar

“Yerel kanalları izliyorum. Diyalog TV’de izlediğim kanallardan biridir. Diyalog TV’de daha fazla haberleri izliyorum. Diyalog TV daha güzel, tarafsız ve doğru haberleri veriyor. Başka kanalların görmediğini görüyorlar. Reşat Akar doğruları konuşan ve bizlere doğru haberleri aktaran bir kişidir. Diyalog TV yeni adıyla TV 2020’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Sevil Tosun

“Yerel kanalları izliyorum ancak Diyalog TV ve Kanal Sim’i daha çok izliyorum. Reşat Akar olaylara doğru değiniyor ve her şeyi ele alıyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’ye yeni yaşında da ileriki yaşlarda da başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Serap Gazi

“Yerel kanalları izliyorum. En fazla TV 2020’yi izliyoruz, Reşat Akar’ı izliyoruz ve her gün izliyoruz. Reşat Akar dürüst, açık sözlü ve bizim düşüncelerimizi aktardığı için severek takip ediyoruz. Diyalog TV bizim dilimiz oluyor. TV 2020’nin 12’nci yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim. İzlediği çizgide yoluna devam etmesini tarafsız bir şekilde ve halkın dili olarak devam etmelerini temenni ediyoruz.”

Fetine Gazi

“Yerel kanalları izliyorum ancak Reşat Akar’ı çok sevdiğim için onu her gün izliyorum. Reşat Akar doğru dürüst ve tarafsız yayınlar yaptığı için her gün izliyorum. Diyalog TV yeni adıyla TV 2020’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan İslamoğlu

“Yerel kanallarda en fazla TV 2020 ve BRT’yi izliyorum ancak yüzde 90 Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ın ciddi, doğru ve dürüst bir şekilde yapılan haksızlıkları dile getirmesi hoşuma gittiği için severek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar ülkeye hayırlı olmasını diler tarafsız ve başarılı yayınlarının uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.”