Keyifli anlar yaşandı

Mesarya Belediyesi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için özel bir ‘Doğum Günü Yemeği’ etkinliği gerçekleştirdi. Eylül ve Ekim aylarında doğan üyelerin katıldığı öğle yemeği, belediyenin ev sahipliğinde düzenlendi ve kulüp üyelerini bir araya getirdi.

Yemekte üyeler, uzun süredir görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, geçmiş anılarını paylaştı ve keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenen etkinlikler sayesinde sosyal bağlarını güçlendirirken, moral ve motivasyonlarını da artırdı.

Etkinliğin sonunda, doğum günü olan üyeler için pasta kesildi ve birlikte kutlama yapıldı. Mesarya Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin yaşlıların sosyal yaşama katılımını artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

