Değişim yok

Fileleftheros gazetesi, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasına yanıtın gecikmediğini ve bu iddialara 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, Hrisostomos’un, Anastasiadis’in bir dönem kendisine, “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasının ardından dün başta AKEL olmak üzere tüm siyasi partilerden açıklama ve eleştiriler geldiğini, Anastasiadis’in ise eleştirilere 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs tarihine “bölünmüşlüğün lideri” olarak geçeceği şeklinde ağır eleştirilerde bulunurken, DİKO ve Dayanışma Hareketi ise, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda nasıl bir çözüm istediğini net bir şekilde dile getirmesi gerektiğini vurguladı.

ELAM ise “iki devletli bir çözüme ilişkin hiçbir öneri ve tartışmanın kabul edilemeyeceği” vurgusunda bulunurken, DİSİ ve DİPA, “Türk ajandasına uygun şekilde iki devletli çözümün gündeme getirilip tartışılmasının faydasız ve zarar verici olacağı” açıklamasında bulundu.

Gazete, partilerin bu açıklamaları üzerine Anastasiadis’in, 22 Eylül 2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği, kamuoyunda o dönemde genişçe yer alan ve siyasi partilerin de halihazırda bilgisi dahilinde olduğu düşünülen belgeyi yeniden siyasi parti liderlerine gönderdiğini yazdı.

Anastasiadis’in söz konusu “gayriresmî mektubuna” ayrıntılı biçimde yer veren gazete, söz konusu mektupta Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Guterres’in “altı maddelik belgesi temelinde, BM kararlarına ve AB ilkelerine dayalı bir çözüm bulunması amacıyla devam etmeye hazır olduğunu” vurguladığını aktardı.

Federal çözüm kararlılığı

Gazete ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in 25 Kasım 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Guterres söz konusu açıklamasında özetle; “her iki liderin kendisine, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin 1991 yılı kararı da dahil olmak üzere tüm kararlarıyla belirlenen iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması yönündeki kararlılık ve bağlılıklarını dile getirdiklerini” ifade ediyor.

Gazete, Anastasiadis’in mektubunu siyasi liderlere göndermesinin ardından bir açıklamanın da Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’tan geldiğini, Kusios’ın eleştirilerini AKEL’de yoğunlaştırdığını aktardı.

Kusios açıklamasında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “sürekli tekrar eden dayanaksız açıklamalarıyla ne kadar zarara yol açtığının farkında olmadığı” iddiasında bulunarak, Anastasiadis’in, Crans Montana müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının iki ay sonrasında Guterres’e gönderdiği mektubu liderlere de gönderme kararı aldığını ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in o tarihten bugüne kadarki görüşünün de değişmediğini savundu.