Kuzeyde 33, güneyde 907 yeni vaka

KKTC’de dün 23’ü yerel 33 Coronavirüs teşhisi konuldu. Tedavisi tamamlanan 18 kişi ise taburcu oldu.

Ülkede Coronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. Önceki gün 14 olan vaka sayısı dün 33’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 519 testle 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2’sinin ülkeye hava yolu ile geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli’nin açıkladığı verilere göre, dünkülerle birlikte toplam test sayısı 325 bin 716’ya, toplam vaka sayısı 1532’ye, iyileşenlerin sayısı 1309’a yükseldi.

Pandemi merkezinde 53, pandemi otellerinde 163 ve yoğun bakım servisinde 1 olmak üzere tedavisi devam eden 217 hasta var.

Güneyde 4 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte rekor sayıda vaka tespit edildi, 4 yeni can kaybı yaşandı.

Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen toplam 18 bin 070 test sonucunda 907 yeni vaka tespit edildi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünkülerle beraber 117'ye, toplam vaka sayısı da 21 bin 315'e ulaştı.

Türkiye’de 253 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu, 21 bin 4 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi.