Resmiye Canaltay iddiaları reddetti

Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Meclis Başkanlığına aday gösterdiği Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı konusunda babasının müdahalede bulunduğu iddialarını reddetti.tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılan Canaltay, UBP’nin bütünlüğü için diğer arkadaşlarının kendisini destekleyeceğini söyledi.

Kendisinin “KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı olması nedeniyle Meclis Başkanlığına aday mı gösterildiği” sorusu üzerine konuşan Canaltay, “Ben bu yorumlara artık gülmeye başladım” yanıtını verdi.

“Babam Derviş Eroğlu parti içişlerine karışsaydı farklı şeyler oldurdu” diyen Canaltay “Kesinlikle babamdan bana ‘bunu yap’ denmedi ne de babam benim için bir şey istedi” ifadelerini kullandı.

Canaltay, “Babam UBP’nin doğal lideridir ama babam partinin içişlerine karışmıyor. Meclis başkanı adaylığı da benim takdirimdir. Kesinlikle babam bu duruma telkin vermemiştir. Benim için kimseden de bir şey istememiştir” dedi.

Laikiyle yapacağım

Resmiye Canaltay şöyle devam etti: “Şu anda ben meclis başkanlığına aday oldum. Bu görevi laikiyle yapacağıma inandığım için aday oldum. Sağ olsun arkadaşlar beni destekledi 11 oy alarak başarı ile çıktım. Tabi ki sesler çıkabilir fakat ben partinin bütünlüğü açısından da parti birliği için durulacağına inanıyorum. Birlik ve bütünlük içerisinde gideceğimizi düşünüyorum.”

Partiniz içerisinde sizi desteklemeyenler olursa ne yapacaksınız sorusu üzerine konuşan Canaltay şöyle dedi: “Bunu hiç düşünmedim. Evet, bazı kırgınlıklar olabilir fakat parti bütünlüğü bence her şeyden önce gelecek. Çünkü bu bir siyasettir. Bu siyasette her zaman için kazanırsız da kaybedersiniz de. Ama bu bütünlük içerisinde arkadaşların gayet duyarlı şekilde hareket edeceğine inanıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 12:05