Fesatlık’tan yargılanacak

Suna ERDEN

Erkek arkadaşından kurtulmak isteyen Nurhan Bayandursun polise giderek, tecavüze uğradığına dair yalan ifade verdi.

Zanlı ifade verdikten 3 gün sonra pişman olup polise giderek gerçekleri anlattı.

Nurhan Bayandursun ifadesinde kısa süre önce cezaevinden tahliye olan erkek arkadaşı V.A.’nın çok değiştiğini, ondan kurtulmak için böyle bir yalan söylediğini itiraf etti. Zanlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 25 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'ne gelerek, doğru olmadığını bildiği halde erkek arkadaşı V. A.’nın 24 Aralık 2020 tarihinde kendisine cinsel tecavüz ettiğine dair yalan ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Aralık’ta ikinci kez polise gelerek erkek arkadaşı V.A.’nın ceza evine girip çıktıktan sonra çok değiştiğini, ne yapacağı belli olmadığı için ondan kurtulmak maksadıyla kendisine tecavüz ettiği yalanını söylediğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, yalan ifade veren zanlı aleyhine fesat karıştırma suçundan dava getirileceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 11:34