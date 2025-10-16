‘Evet mi, hayır mı’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Güney Kıbrıs’ın “Great Sea Interconnector” (GSI) elektrik kablo projesinin ekonomik ve teknik uygulanabilirliğiyle ilgili konulardaki görü-şünü netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde proje nedeniyle oluşan ve yaşanan olayların, problemin sürdüğünü gösterdiğini kaydederek, Hristodulidis Hükümeti dışın-daki herkesin de aynı tespitte bulunduğunu yazdı.

Gazete, Yerapetridis’in dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın GSI projesi konusundaki iti-razlarını ve çekincelerini açık şekilde dile getirmesi gerektiğini kaydettiğini ve Rum Maliye Ba-kanı Makis Keravnos’un, projenin uygulanabilir olmadığı konusundaki açıklamasına odaklan-mak yerine, genel olarak Rum hükümetinden bir izahat talebinde bulunduğunu belirtti.

Haberde, Yerapetridis’in, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun önceki gün yapmış olduğu, 'sorunun Keravnos’un tutumu' olduğuna ilişkin açıklamasının aksine, so-rumluluğu Rum Hükümetinin geneline yüklediği kaydedildi.

Gazete, DİSİ’nin de konuyla ilgili açıklama yaparak, GSI projesi konusundaki belirsizliğin, iki dilliliğin ve böylesine kritik bir projeyle ilgili yönlendirme eksikliğinin, ülkenin güvenirliğini zedelediğini belirttiğini yazdı.

Habere göre DİSİ, bu belirsizliğin Güney Kıbrıs’ı Yunanistan ile Avrupa Birliği karşısında zor duruma soktuğunu ve bu durumun siyasi ve jeostratejik düzeyde ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.