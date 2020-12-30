İş dünyasından  iyi niyet jesti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Görüşmede konuşan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTTO’nun Kıbrıs Türkü’nün dünyada tanınan birkaç örgütünden bir tanesi olduğunu ifade etti.

İki devletli çözümde Ticaret Odası’na çok işler düşeceğini, dünyaya açılırken Ticaret Odası’nın bu tanınmışlığını değerlendireceklerini ifade eden Arıklı, Ankara’daki görüşmelerde de bu konuda fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Arıklı, “Benim zaten öteden beri dışa açılırken Ticaret Odası vasıtasıyla açılmamız gerektiğini, Tayvan modelinin benzerini ancak Ticaret Odası üzerinden yapabiliriz diye bir projem vardı. Dolayısıyla Ticaret Odası ile ilgili önümüzdeki süreçte çok önemli gelişmeler olacak. Sizlerle iş birliğine gidilmesi durumunda ” dedi.

Bugünkü toplantının sebebinin piyasaya getirmek istedikleri denetleme modeli olduğunun söyleyen Bakan Arıklı, bu denetleme modelinin üzerinde çalışmaların devam ettiğini, konunun özellikle ticaret erbabı üzerinde değişik yankı uyandırdığını çeşitli dedikodularla kafaların karıştırıldığını söyledi.

Arıklı, yıl başı sonrasında Türkiye Ticaret Bakanı’nın davetiyle Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, konunun bu ziyarette de ele alınacağını Kıyı Ticaret Anlaşması’na yeni bir şekil vereceklerini KKTC ile TC arasındaki tüm engellerin nasıl kaldırılabileceğini konuşacaklarını, orada da yine Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yardımına ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Süreci meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte aşmak kararlılığında olduklarını vurgulayan Arıklı,” Bize bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Asgari ücret fazla artmaz

Asgari ücret konusuna da değinen Arıklı, asgari ücretin artırılmasının herkesin talebi olduğunu ancak mevcut şartlarda, ekonomik krizde asgari ücreti istenilen düzeyde artıramayacaklarının malum olduğunu belirtti.

Deniz: Piyasa ucuzlamalı

Kıbrıs Türk Ticaet Odası Başkanı Turgay Deniz de Oda’nın görüşlerini aktardı.

Deniz Oda olarak piyasanın ucuzlatılmasıyla ilgili her zaman ciddi öneriler ortaya koyduklarını, ülkedeki temel ekonomik aktivitelerin turizm ve yüksek öğrenim olduğunun bilincinde hareket ederek bunlar için sürdürülebilir ekonomik bir yapıya kavuşabilmek için piyasanın ucuzlatılması gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi.

Deniz, KTTO’nun piyasanın ucuzlamasıyla ilgili çalışmalarını paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, gelişmiş ülkelerin, pandemi döneminde işletmelerin ve istihdamın devamlılığı ile temel maddelere ulaşımı sağlamak için işletmeler üzerindeki vergi ve diğer yüklerden feragat ettiklerinin altını çizdi.

Deniz, “KTTO olarak devletin atacağı, devletin feragat edeceği yüzde 5 ise biz bunun üç misli yüzde 15 fiyatlarımızı indirmeye hazırız. Her şey karşılıklıdır. Bir tek fedakârlığı, feragatı iş dünyasından beklemek doğru adım olmaz. Bunu başaracaksak birlikte başaracağız. Devletimiz ve iş dünyası iş birliğinde piyasayı nasıl ucuzlatırız bu bizim önceliğimizdir” dedi.

Ekonomideki daralmayla iş hacimlerinin düştüğünü vurgulayan Deniz, daralan piyasa şartları nedeniyle tarımdan sanayicisine, sanayicisinden ithalatçısına herkesin ürettiğini satamaz hale geldiğini ifade etti.

Piyasanın ucuzlatılmasına hazır olduklarını yineleyen Deniz “Devletimiz yüzde 5 fedakarlık yapsın biz yüzde 15 fedakarlık yapmaya hazırız” dedi.

Öğrenciler getirilmeli…

İlk etapta işletmelerin sürekliğini ve istihdamın devamını sağlamak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirten Deniz özellikle öğrencilerin ikinci dönem ülkeye getirilmesi için yoğunlaşmak ve hazirandan itibaren turizm piyasasından iyi yararlanmak gerektiğini kaydetti.

Ambargo ve izolasyonları da avantaja çevirmek gerektiğini söyleyen Deniz ülkenin tümünün serbest bölge olarak kurgulanmasının en akılcı yol olduğunu vurguladı. Deniz, “Bulunduğumuz coğrafi özellikten dolayı da burası özlenen ekonomik seviyesine ve refahına ulaşmış olur” dedi.

Deniz, piyasanın ucuzlatılması için atılacak her adımda iş birliği yapmaya ve fedakârlık yapmaya hazır olduklarını söyledi.