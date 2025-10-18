Taraflarla görüştü

Girit ile Güney Kıbrıs, sonraki aşamada da İsrail arasında deniz altı kablo bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector/GSI” projesinin finansörlerinden olan AB’nin, Rum ve Yu-nan taraflarının süregelen anlaşmazlığının kırılması ve projenin ileri götürülmesi için Enerji Ko-miseri Dan Jorgensen aracılığıyla başlattığı telekonferanslar devam ediyor.

Rum ve Yunan Enerji Bakanları Yorgos Papanastasiu ve Stavros Papastavru ile başlayan tele-konferans diplomasisinin Rum ve Yunan Enerji Düzenleme kurulları RAAEY ve RAEK ile projenin Yunan yüklenicisi ADMIE, Yunanistan Enerji Bakanlığı Müsteşarı Nikos Çafu’nun katılımıyla teknik düzeyde gerçekleştiği haber verildi.

Alithia’nın haberine göre Danimarkalı Komier Jorgensen, konferansın başlamasından önce yaptığı açıklamada GSI projesinin AB için çok önemli olduğunu ve Komisyon’un ilgisinin de-vam edeceğini belirtti.

Telekonferansın ardından bütün tarafların birlik ve karşılıklı güven içerisinde iş birliği iradesi ortaya koyduğu açıklandı ancak Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) 658 milyon euro-luk bölümünü AB’nin finanse ettiği, geri kalanı Rum ve Yunan tüketicilerden tahsil edilecek toplam 1,9 milyar euroluk projenin ADMIE’nin kaynaklarıyla yürütülmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

RAEK’in, ADMIE’nin bugüne kadar harcadığı 259 milyon eurodan sadece 82 milyon euro-luk bölümünü tanımaya, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un da Rum yönetiminin payına düşen 125 milyon euronun ilk taksiti olan 25 milyon euronun ödenmesine ısrarla onay vermedi-ğini hatırlatan gazeteler, RAEK’in bu ısrarında devam etmesi halinde iki taraf arasındaki uçu-rumun daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Yunan meclisinde siyasi parti başkanları düzeyinde gerçekleştirilen dış politika konulu oturumda Türk-Yunan ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’deki, deniz bölgelerinden düzensiz göçe kadar çok yönlü zorluklara geniş ölçekte değindiği konuş-masında Yunan hükümetinin GSI için bir Doğu Akdeniz Forumu toplama niyetini de açıkladı.