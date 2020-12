Güney Kıbrıs’ta Can kaybı 113 oldu

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs mücadelesi yoğun bir şekilde devam ederken, hastanelerdeki doluluk oranının alarm seviyesine ulaştığı, özel hastanelerden destek talep edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Hastaneler Kırmızı Çizgide – Sağlık Sistemi Sınıra Dayandı – OKİPİ Yardım İçin Özel Hastane ve Doktorlara Yöneliyor” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakaları ve hasta sayısında yaşanan büyük artış sebebiyle hastanelerin zor durumda oluğunu bildirdi.

Haberinde, 28 hastanın sonulum cihazına bağlı olduğunu, 23 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüklerini ve 51 hastanın ise kritik durumda bulunduğunu vurgulayan gazete, devlet hastanelerinin doluluk sınırında bulunduklarını vurguladı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu “imkanlarımızda kırmızı çizgiye yaklaştık” uyarısında bulunurken, “durum kritik ve her an kontrolden çıkabilir” ifadesini kullandı.

Gazete, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) her gün hastanelerde yeni düzenlemelere giderek durumu iyileştirmeye çalıştığını ancak ihtiyaçların her geçen gün arttığını belirtirken, devlet hastanelerinde bazı birimlerin kapatılarak hastalar için yatak açıldığı ve ihtiyaca göre personelde yer değişikliği gerçekleştirildiğini vurguladı.

OKİPİ’nin hasta yoğunluğu karşısında az kalan doktor sayısının sebep olduğu açığı, özelde çalışan doktorlara yönelerek gidermeye çalıştığı belirtilen haberde, tedaviye ihtiyaç duyan hastaların yaş oranında yaşanan düşüşe de dikkat çekti.

Şu anda toplam 153 hastanın Korona sebebiyle tedavi gördüklerini ve Korona sebebiyle ölenlerin sayısının 28 Aralık itibarıyla 113 olduğunu aktaran gazete, dün açıklanan pozitif vaka sayısının ise yeni bir rekorla 751 olduğunu belirtti.

Aşı kartı veriliyor

Belirlenen merkezlerde uygulanan aşı sonrası, herkes için “aşı bilgilerinin yazılı olacağı sarı bir kart doldurulduğunu” belirten gazete, aşı olanların 15 dakika daha merkezde bekletilerek, herhangi bir yan etkiye müdahale edilebilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinde de aşı işlemlerinin başladığını ve aşı sonrasında herhangi bir olumsuz olayla karşılaşılmadığını belirten gazete, bazı huzurevi sakinleri ve personelinin ise, aşı olmak istemediklerini aktardı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın her hafta 6 bin 825 doz aşı teslim alacağı, böylece her hafta yaklaşık 3 bin 400 kişinin aşılanacağı da vurgulandı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde aşı işlemlerine geniş yer verirken, artan vaka sayısı sebebiyle özel ve devlet hastanelerinde, acil olmayan tüm ameliyatların durdurulduğunu yazdı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 12:05