‘Çok üzüldüm’

Serdar ŞENGÜL

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yapılacak seçimden çekilmesinin istendiğini” söyledi.

Töre, tv2020’de telefonla katıldığı Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Töre, kendisine yapılan telkinin parti içerisinde sürekli tekrarlandığını, UBP’nin kurultay sürecinde de yaşandığını ifade ederek, “Bunlar beni çok üzdü” dedi.

Töre şunları söyledi:

“ Netice olarak Resmiye Hanımın adaylığına saygı duyuyoruz, ancak bu sürece kadar yaşanılanlar önemlidir. Benim duyumlarım parti içinde bu aileye bir söz verilmiştir. ‘Resmiye Canaltay’ın aday olması gerekir, sen çekil’ dediler. Netice olarak parti içinde 11 oy alarak zaten aday olmuştur. Bu aileye söz verildi duyumları beni ne yazık ki üzdü. Ben daha kurşuna dizseler asla vazgeçmem demiştim. Bu cümleyi kullanmama rağmen netice bu oldu. Bu telkin konusu da zaten gerek Başbakan gerek diğer isimler arasında yaşandı. Bu gibi telkinler her zaman yaşanıyor. Meclis Başkanlığı konusunda da çekilme telkinleri yapıldı ve doğru değildi. Sadece benim için değil diğer arkadaşlara da yapıldı bu konuda.

Pazartesi günü 34 aylık görevim resmen sona erecek. Ama siyasi hayatım devam edecek ayrıca parti içi hedeflerime de devam edeceğim. Resmiye hanıma da parti içinde şahsım olarak gereken desteği vereceğim.”