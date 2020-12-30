Açıklama bugüne kaldı

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısından sonra eğitimin devam edeceğine ve yeni kararlar alınmadığına dair yapılan açıklamaya karşın; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu dün gece saat 21.30’da olağanüstü toplan gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlı Ali Pilli’nin de katıldığı toplantı bu sabah 01.00’a kadar devam etti.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Pilli, bazı yeni kararların alındığını, ancak gerekli açıklamanın bugün öğleden sonra yapılacağını söyledi.

Bakan Pilli, toplantı öncesi yaptığı açıklamada ise vakalardaki artışlardan dolayı toplantının yapılacağını ifade etti.

Pilli, gelinen noktayı enine boyuna değerlendireceklerini ve gerekli önemlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Pilli; “Önümüzdeki günlerde aşılar gelecek. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Tam bu noktada kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulu’ndan eğitime devam kararı

Bu arada dün yılın son toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulu eğitim başta olmak üzere bir dizi karar aldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ülkedeki toplamda 2 bin 271 ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesinde eğitim gören yaklaşık 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitimine devam edeceğini açıklayan Saner, şu an için okullarda kapanma veya eğitimin ötelenmesi konusunda karar üretmenin ihtiyaç olmadığının kararlaştırıldığını dile getirdi.

Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni yılın ilk günlerinde yapacağı değerlendirmelere bağlı olarak, bu konuda bir değişim olması halinde Bakanlar Kurulu’nun şubat tatilini öne almayı değerlendirebileceğini bildirdi.

Alınan diğer kararlar

Saner, Maliye Bakanlığı’nın Motorlu Kara Taşıtlarda Uygulanan KDV indiriminin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Saner, 2018 öncesi vergi borçlarının, vatandaşların 2018’den önceki vergilerini borçlandırmaları için yıl sonunda sona erecek sürenin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Saner, banka kartları ile kredi kartlarının kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nde kredi kartları asgari ödeme oranlarının Ocak-Mart 2021 dönemi için yüzde 1 olarak devam edeceğini de bildirdi. Toprak Ürünleri Kurumu’nun hayvancının, çiftçinin en önemli kurumlarından biri olduğuna vurgu yapan Saner, TÜK’ün ekonomik olarak bir sıkıntı içerisinde olduğunun bir gerçek olduğunu kaydetti. Saner, TÜK’ün üretimine devam edebilmesi ve arpa alımı konusunda darboğazdan çıkabilmesi için gerekli kredi desteğinin verileceğini bildirdi.

Saner ayrıca, TC ile KKTC arasında sağlık alanında imzalanan uluslararası anlaşma ile KKTC’ye yapılan 100 yataklı pandemi hastanesi ve 500 yataklı hastanenin yapımına dair protokol onay yasa tasarısının imzalanarak, Meclis’e sevk edildiğini de kaydetti.

Saner, “Esnafta Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalıların gecikmiş birikmiş prim borçlarının başvuru ödeme süresinin 30 Ocak 2021 tarihine uzatılmasına oy birliğiyle karar ürettik” diye konuştu.