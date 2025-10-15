‘Yaşayabilir değil’

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından dö-şenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin yaşayabilir olmadığına dair görüşünü yineledi.

Alithia gazetesinin “Keravnos’tan Şimşekler” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Ke-ravnos, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde dün yaptığı konuşmada, Avrupa Yatırım Banka-sı’nın projeyi yaşayabilir olmadığı için finanse etmediğini kaydedtti. Keravnos, Yunanistan Çev-re ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun da projenin yaşayabilir olmadığını gösteren iki ça-lışmayı sunmaktan çekindiğini söyledi.

Habere göre Keravnos, Hristodulidis Hükümeti’nden ayrılmasının söz konusu olmadığını; ancak durumu kolaylaştıracaksa, görevinden istifa edebileceğini kaydetti.

Rum ekonomisine faydası olacak hiçbir çalışmanın aleyhtarı olmadığını belir-ten Keravnos, hükümet için problem çıkaracak birisi olmadığını belirterek, başka bir bakanının sahte haberler yaydığını ifade etti.

Gazete, Keravnos’un bu açıklamalarını değerlendiren Yunanistan Enerji Bakanlığı’ndan bazı kaynakların da, her iki tarafın, yaptıkları açıklamaları sınırlandırma ve iki dilliliği bırakarak birlik halinde bu projenin hayata geçirilmesine odaklanma konusunda hemfikir olduğunu kaydettiğini yazdı.