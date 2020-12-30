Maaşlar ödenecek

İbrahim DİRAN

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu’nun olumlu adım atması üzerine kaldırdığını açıkladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Toprak Ürünleri Kurumu’nda başlattığımız grevi, Bakanlar Kurulu tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde üreticiyi de daha fazla mağdur etmemek adına şu an için kaldırmış bulunuyoruz. Bakanlar Kurulu’da alınan kararla maaşların ödeneceği ve TÜK’ün sağlıklı bir yapıya ulaşması için gerekenin yapılacağı yönünde bize güvence veridi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, TÜK’te örgütlü sendika olarak verilen sözlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Neden greve gidilmişti?

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise TAK’a yaptığı açıklamada, Kamu-İş’in TÜK çalışanlarının maaşlarından İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve gelir vergisi için kesinti yapılmasına rağmen gereken yerlere yatırım yapılmadığı için geçen hafta da eylem düzenlediklerini ancak Hükümet ile bahse konu ödemeler ve 13’üncü maaşların 8 Ocak 2021’de ödeneceği üzerine anlaştıklarını anlattı.

Ancak, çalışanların maaşlarının ödenemeyeceğini öğrenmeleri üzerine grev ve eylem kararı aldıklarını kaydeden Serdaroğlu, “Bu yapı doğru değil” dedi.

TÜK tarafından çalışanlardan Haziran 2020’den beri İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar ve gelir vergisi için kesinti yapıldığını ancak yapılan kesintilerin gerekli yerlere yatırılmadığını belirten Serdaroğlu, Sendika’nın TÜK’e hesaplarını inceleme talebini ilettiğini ifade etti.

TÜK’e 2008’den sonra işe alınan, daha sonra devletin farklı kurumlarına aktarılan, ancak maaşı Maliye tarafından TÜK’e ödenmek üzere, TÜK tarafından ödenen çalışanların durumuna da değinen Ahmet Serdaroğlu, bu durumda olan 40 çalışan bulunduğunu ancak TÜK’ün bu konuda Maliye’den alacağının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 11:17