Destek arıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York’ta önemli temaslar yaptı.

Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le baş başa bir görüşme yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerinin oluşturulmasına yönelik bundan sonra atılacak adımların ele alındığını belirtti.

Hristodulidis’in bunun öncesinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüştüğünü anımsatan gazete, Leyen’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’le iyi bir fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ettiğini aktardı.

Gazeteye göre Leyen paylaşımında Hristodulidis’le “iki toplum arasında güven inşa edilmesi için kritik önem taşıyan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin BM himayesindeki müzakerelerin yeniden başlamasını ele aldıklarını ve Avrupa Komisyonu’nun sürecin tüm aşamalarını desteklemeye yönelik aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu” dile getirdi.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” Ursula von der Leyen’in Hristodulidis’e “BM Genel Sekreterri Guterres’i telefonla arayacağını ve Guterres’e AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin başlaması için bir BM temsilcisi atanmasını desteklediğini söyleyeceğini ifade ettiğini” de iletti.

Gazeteye göre “aynı bilgiler” görüşmede ele alınanlara dayanarak, Avrupa-Türk meselelerinin Ekim’de değil Aralık’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağını ve böylece Kıbrıs sorununda ilerleme olması için zaman tanınacağını savundu.

Gazete “kendilerine ifade edildiği üzere”, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu’nun Fransa ve Almanya ile koordine olduğunu ifade ettiğini, öte yandan Türkiye’nin Türk-Yunan meselelerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkisinin kesilmesine dair taktiğine işaret ederek, AB’nin bunun kabul etmeyeceğini söylediğini de ekledi.