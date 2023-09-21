‘Diyalogdan yanayız’

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) İcra Kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre kabulde, Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu. Görüşmede, çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.

Maliye Bakanı Berova kabulde yaptığı konuşmada, istişare ve diyalogdan yana olduklarını vurguladı.

Tüm paydaşların görüşlerini önemsediklerini ve istişarelerin sorunların çözümü noktasında oldukça değerli olduğunu ifade eden Berova, Kamu-İş’in de önemli bir paydaş olduğunu kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu da, Maliye Bakanı Berova’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Yoğun bir tempoda çalışan Bakan Berova’nın, zaman ayırarak, sendikanın randevu talebine ivedi yanıt vermesinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren Serdaroğlu, görüşmede, kamuda tek tip mesaiye geçilmesi sonrası, devlet işçilerinin menfi kaybı olmaması adına Toplu İş Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ve terfiler konusunu gündeme getirdi.

Berova, Merkezi İhale Komisyonu’nu ziyaret etti

Öte yandan Berova, bakanlığına bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nu (MİK) ziyaret etti. Kısa süreliğine MİK İhale Toplantısına katıldı.

Verilen bilgiye göre, MİK Başkanı Halis Üresin’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Maliye Bakan Berova, burada yaptığı açıklamada, hem komisyonun çalışmalarını yerinde incelemek, hem de emekliye ayrılacak olan MİK Başkanı Halis Üresin’e bundan sonraki hayatında başarı dilemek adına toplantıya katıldığını belirtti.