Güneye kaçırıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Patlamayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, soruşturmada elde edilen yeni detaylar aktarıldı. Olayda kullanılan motosikletin bir şahıs tarafından Güney Kıbrıs’a götürüldüğüne dair bilgi alındığı açıklandı. Ayrıca zanlının komşusunun deposuna girerken görüldüğü, depoda ise patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek gübre ve mazot bulunduğu açıklandı.

Olayda kullanılan patlayıcı maddenin türü henüz tespit edilemezken, Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktararak, 8 gün ek süre talep etti.

Motosikletin plakası söküldü

Polis, zanlının eski eşiyle ilişki yaşayan Hasan Efe’nin oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, zanlının 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında Hasan Efe’nin işletmecisi olduğu Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerine plakası sökülmüş bir motosiklet ile giderek, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini söyledi.

Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.

Polis çavuşu Özmüezzin, soruşturma amaçlı zanlının tutuklandığını, hem Lefkoşa’daki hem de Başpınar bölgesinde ara ara gittiği evde arama yapıldığını kaydetti.

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlının 6 Eylül 2023 tarihinden beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 43 kişiden ifade aldıklarını, 1-5 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kamera görüntülerinin temin edilerek, incelendiğini söyledi. Polis, kamera görüntülerinde zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine giderken ve başında kask varken görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

Polise yalan söyledi

Polis, ayrıca olaydan bir gün önceki kamera kayıtlarında zanlının Değirmenlik bölgesinde kirasında olan evinin yakınında yaşayan İsmet İnönü Töre’nin deposuna van araçla gittiğinin görüldüğünü söyledi. Polis, zanlıdan izahat istendiğini, depoya jeneratör götürdüğünü anlattığını ancak yapılan incelemede zanlının evindeki jeneratörün yerinden hiç kıpırdatılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, bu tespit üzerine Töre’nin deposunda arama yapıldığını istendiği halde patlatıcı olarak kullanılabilecek gübre ve mazot bulunduğunu söyledi.

Motosiklet güneye götürüldü

Polis çavuşu, olayda kullanılan motosikletin halen bulunamadığını, önceki gün aldığı bilgide motosikletin, bir erkek şahıs tarafından Güney Kıbrıs’a götürüldüğünün öğrenildiğini, bu yönde araştırma yaptıklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.