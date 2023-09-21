Uyurken yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşanan olayda eski patronunun iki katlı evine gizlice giren Türkmenistanlı temizlik işçisi Feruz Matrasulov, önce dolapta bulunan 35’lik rakıyı içti. Zanlı daha sonra üst katta bulunan kapıları bıçakla açarak, cep telefonu çaldı.

Aşağı kata inen zanlı mutfakta sızıp kaldı. Ev sahibi tarafından uyurken tespit edilen zanlı, polise haber verilmesiyle olay yerinde suçüstü yakalandı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, dolapta bulunan 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, ekmek bıçağını alıp ana ikametgahın sürme kapısını, zorlayıp açarak üst katta bulunan çocuk odasından Iphone Xs marka cep telefonunu çaldığını açıkladı. Polis, zanlının daha sonra, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı.

Polis, zanlının G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının ayrıca ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.