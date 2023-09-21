Tümü cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı. Tümü Afrika ülkesi vatandaşı olan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süreler açıklanarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 18 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kongo uyruklu Baron Basomboli Ramazanı'nin 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yani 50 gündür ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Liberyalı

Fofie Nyei'nin 11 Haziran 2021 toplam 830 gün, Victor Lamin Gray'in ise 19 Kasım 2021 tarihinden KKTC’de izinsiz kaldıklarını ifade etti. Polis memuru, Nijeryalı zanlılar Bronly Babunga Talamaku'nun 26 Kasım 2021 yani 662 gün, Olatunji Sharapha Yusuff'un 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren 294 gün kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, son olarak Zimbabve uyruklu Stanley Mapiye’nin ise 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ülke genelinde 13 kaçak yakalandı

Öte yandan polis, ülke genelinde tespit edilen kaçak sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.