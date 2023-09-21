Vatandaş endişeli

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta suçların artmasını büyük ölçüde nüfus artışına bağlayan vatandaşlar, özellikle kaçak yaşamın önlenmesi için polisin daha çok denetim yapmasını istiyor. Denetimler sırasında ortaya çıkan kaçakların anında ‘sınır dışı’ edilmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda ayrı bir fonun oluşturulmasını öneriyor.

Suçlar karşısında uygulanan cezaların yetersiz olduğunu düşünen vatandaşlar, halen tatilde olan KKTC Meclisi’nin bir an önce toplanmasını ve suçlara yönelik cezaların artırılmasını istiyor. Vatandaşlar, acil önlemlerin alınmaması halinde ülkede asayiş olaylarının daha da artmasından endişe ediyor.

Ne dediler?..

İbrahim Gerçek

“Polis denetimleri sonucu ülkede kaçak olarak yaşayan kişiler tespit ediliyor. Kimisi 6 yıl veya üzerinde bir süre bu ülkede kaçak olarak yaşıyor. Yönetenlerde bir başıboşluk olması nedeniyle bu ülkeye gelenler kaçak olarak yaşıyor. Bu insanlar 6 yıldır hiç hasta olmadı mı? Hastaneye hiç gitmedi mi? Bu ülkeye gerek öğrenci gerekse turist olarak gelen ve kaçak olarak yaşayan insanları tespit etmek bu kadar da zor olmamalı. Polisin denetimleri oldukça memnun edicidir ancak polis sayısının arttırılarak denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Meclisimiz de yasaları yeniden ele alıp cezaları artırmalıdır.”

Kemal Kaleci

Kemal Kaleci

“Bu ülkede kaçak dediğimiz insanlar havadan gelmedi. Ya havalimanından ya da deniz limanından ülkeye kayıtla giriyorlar ancak denetim olmadığı için buraya gelenler kayıt dışı duruma düşüyor ve burada yaşamını devam ettiriyor. Burada mühim olan ülkeye girenleri sıkı denetim altında tutmaktır. Eskiden girişlerde ya gelen kişinin otel rezervasyonunu ya da misafir geldiği kişinin limanda imza atarak misafirini aldığını hatırlıyoruz. Böyle olunca çıkış yapma tarihi gelen kişi çıkış yapmadığı zaman polis giderek bu kişiyi arayıp buluyordu. Tüm bu yaşananlar ışığında polisin denetimlerini iyi buluyorum ancak polisin hem teçhizat hem de personel olarak güçlendirmeleri gerekiyor. Hükümet ve meclis bunu görmeli. Personel sayısı az olduğu için polis sıklıkla denetim yapamıyor. Tam da bu noktada polis sayısını güçlendiremiyorlarsa askeri iç göreve alarak askerleri kullanabilirler.”

Ergün Hacıarif

“Polis trafik denetimleri sırasında ülkede kaçak olarak yaşam süren ve 6 yıldır burada kaçak yaşayan insanlar tespit ederek yasal işlem başlattı. Bu insanları tespit edip sınır dışı etmek bu kadar zor olmamalı. Polis denetimlerini elinden geldiğince yapıyor ancak polis sayısı az olduğu için denetimler de yetersiz kalıyor.”

Selçuk Günergin

“Polis denetimlerini yaparken ülkede kaçak yaşam süren çok sayıda kişi tespit ediyor. Bu insanlar kaçak kalıyor ve kayıt dışı çalışıyor. Devlet de bu kişileri tespit edip sınır dışı etmek istemiyor herhalde , belki de işlerine gelmiyor. Polis sıkı denetimler yapmaya çalışıyor ancak personel sayısı az olduğu için yeterli olamıyor.

İsmail Konat

“Polis denetimlerinde ülkede kaçak yaşam süren çok sayıda insan yakalandı. Bu kişileri tespit etmek çok zor olmamalı. Bu kişiler bu ülkeye girerken kayıt yaptırıyorlar ancak denetim olmadığı için kaçak durumuna düşüyorlar. Kaçak olmalarına rağmen iş imkanı dahi bulup çalışıyorlar. Polisin denetimleri oldukça memnun edicidir ancak daha fazla sahaya çıkmalıdır.”

Mustafa Kurumanastırlı

“Polis ülke genelinde denetimler yapıyor ve son denetimlerde ülkede kaçak olarak yaşam süren çok sayıda insan tespit edildi. Bu da bize gösteriyor ki ülkeyi yönetenler görevlerini tam yapamıyor. Polis bu kişileri denetimlerde bulmamalı. Bu ülkeye giriş- çıkışlar daha sıkı denetlenmelidir. Çıkış yapması gereken ancak işlem yapmayanlar tespit edilebilmelidir. Bu ülkede kaçak yaşam sürenler ya bir suça karıştığı zaman ya da trafik kazası yaptığı zaman tespit edilebiliyorlar. Bizi idare edenler dünyada bu işin nasıl yapıldığını görmeli ve ülkemizde de uygulamalıdır. Polis denetimlerini sürdürüyor ancak polis sayısının yetersiz olduğunu bu yaşanan olaylardan görebiliyoruz. Ülkeyi idare edenlerin üzerine büyük görevler düşüyor. Dünya vize uyguluyor ülkeye girecek kişiyi denetliyor ancak bizim ülkemizde öğrenci olarak gelip çeşitli işler ve çeşitli suçlara karışan çok insan vardır. Üniversitelere de büyük görevler düşüyor. Okullar, öğrenci olarak kayıt yaptırıp devamsızlığı olan kişileri ilgili makamlara bildirmelidir. Çünkü bu kişiler suç işlemeye meyilli kişilerdir. Bu ülke böyle yönetilemez. En kısa zamanda gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.”

Mustafa Bertuğ

“Polis denetimleri devam ederken, son operasyonda ülkede kaçak yaşam süren çok sayıda insan tespit edildi. Polis denetimlerinin daha sık yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü ülkemizde son zamanlarda suçlarda ciddi bir artış vardır. Suç işleyenlerin büyük çoğunluğu ülkede kaçak olarak bulunuyor. Ülkede kaçak olarak yaşam sürenler gökten zembille inmedi. Bu durum bize gösteriyor ki ülkeye girişlerde ciddi bir boşluk vardır. Bu durumun giderilebilmesi için ülkeye girişlerin daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.”

Sermet Beyazhasan

“Ülkede polis denetimleri sonucunda ülkede kaçak yaşam süren kişiler tespit edildi. Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği içerisinde bu kişileri çok rahat tespit edebilirler. Ülkeye öğrenci olarak gelenlerin denetlenmesi, ülkeye çalışma izni ile gelenlerin denetlenmesi ve ülkeye girişlerin daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Polisin denetimleri memnun edicidir bu denetimlerin daha da artarak devam etmesi gerektiği inancındayım.”



