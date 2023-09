Özgürlüğe uğurlandılar

Her geçen gün daha fazla bakıma muhtaç deniz kaplumbağasına ulaşan ve başarılı tedavilerle hayatlarını kurtaran Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, son olarak balıkçılar tarafından yaralı olarak bulunan Lucky ve Safiye Aşık isimli kaplumbağaları doğal yaşam alanına kavuşturdu. Geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal & Crystal Cove Otelleri’nin ortak kumsalında düzenlenen etkinliğe, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı ve Lucky’nin kurtarıcısı Ertunç Birinci, Merit Otelleri’nin misafirleri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar ve hayvan severler katıldı.

Ağustos ayında Lapta’da bulunan ve henüz cinsiyeti belli olmayan, 3- 5 yaşlarındaki Chelonia mydas türü kaplumbağa boğulma nedeniyle Merkeze getirilmişti. Mayıs ayında, Lapta’da bulunan, 45 -50 yaşlarındaki Caretta caretta türü kaplumbağa ise boğulma tehlikesinin yanı sıra parazit sorunu ile Merkez’e ulaştırıldı. Her iki deniz kaplumbağası da titizlikle yürütülen tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturuldu.

Kara: Parazit ölümcül olabiliyor

Lucky ve Safiye Aşık’ı yeniden mavi sularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, “Her iki kaplumbağanın da Merkez’e getirilme nedeni boğulma tehlikesi olsa da bazen farklı sağlık sorunları ile de karşılaşabiliyoruz. Lucky Merkez’e getirildiğinde, kabuğunda ve yumuşak dokularında çok miktarda parazit mevcuttu ve halsiz oluşunun sebeplerinden biri de uzun süredir vücudunda parazitlerin bulunmasıydı” şeklinde konuştu.

Parazitlenmenin küçük bir sorun gibi görünse de kısa sürede üreyip çoğaldığı ve vücuttaki besini tükettiği için kaplumbağayı halsiz ve hareketsiz bırakabileceğine dikkat çeken Kara, “İleri parazitlenme durumlarında ise, kaplumbağa avlanamayacak kadar bitkin hale gelebilir. Kaplumbağanın bağışıklığı düştükçe parazitlerden kurtulma olasılığı da düşer. Eğer kaplumbağa fark edilip parazitlerden kurtarılmazsa ne yazık ki hayatını kaybedebilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023, 10:03