Bina güvenliği yok

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “bina güvenliği olmayan” Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde iyileştirme konusunda hiçbir adım atılmadan yeni eğitim ve öğretim yılına başlandığını belirterek, "bu okuldaki öğretmen ve öğrencilerin hayati risk altında olduğunu" açıkladı.

KTOEÖS Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde dün basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin geçen yıl, gözle görülecek şekilde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul olduğunu belirterek, okulda, bina performans analizinden sonra sadece ana binada -idari bina ile üzerindeki sınıfların- güçlendirilmesiyle ilgili tespit söz konusu olduğunu belirtti.

Eylem, bu bina dışında, esas riskli olan diğer sınıflar sıvanıp boyanarak, öğretmen ve öğrencilerin girmesinin öngörüldüğünü, yapılan iki prefabrik sınıfın da yetersiz olduğunu, öğretmenlerin çardakta bile ders yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eylem, gelinen noktada kolonların ayrıldığı, gözle görülecek şekilde sıkıntıların devam ettiği sınıflara öğretmen ve öğrencilerin girmek zorunda bırakıldığını, hayati riskin söz konusu olduğunu kaydetti.

Okulla ilgili raporun ne olduğunun Bakanlık tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Eylem, “Bu insanları hayati tehlikeye atmaktan vazgeçmesi lazım eğer öyle bir durum söz konusuysa ki geçtiğimiz yıldan buraya hiçbir şey yapılmamıştır. Bu okul çok daha önceden birtakım sıkıntılar yaşamıştır bina güvenliğiyle ilgili. Zaman zaman tavandan sıvaların çökmesi söz konusudur. Dolayısıyla 6 Şubat’tan bu tarafa değil çok daha önceden bu tadilatlar ve tamiratların yapılması gerekirken Bakanlık bu konuda herhangi bir adım atmamıştır” dedi.

Eylem 6 Şubat’tan sonra okuldaki öğrenciler ve öğretmenlerin 3’e bölünerek farklı yerlere dağılıp, bir kısmı da okulda kalarak eğitime devam etmeye çalıştığını, bu eğitim yılında ise hiçbir şey yapılmadığını, sadece bahçeye iki konteyner konulup, hiçbir şey yokmuş gibi eğitime devam edilmesinin istendiğini söyledi.

Eylem, ayrıca Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde kantin fiyatlarının denetlenmediği, fiyatların dışarıdan daha pahalı olduğu konusundaki şikayetleri de dile getirdi.

Gökçebel: Bakan algı oluşturuyor

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanı’nın ısrarla toplumu yanlış bilgilendirdiğini, algı oluşturmaya, topu başkalarına atmaya çalıştığını iddia etti.

Bakan’ın atmadığı adımlarla çocukları ve öğretmenleri risk altında bıraktığını iddia eden Gökçebel, bunun vebalinin Milli Eğitim Bakanı’nın omuzlarında olduğunu söyledi.

Gökçebel Gazimağusa’da bina güvenliği açsından risk taşıdığı tespit edilen okullara yenilerinin de eklendiğini belirterek, Bakanlığın sorunu konteyner ile çözmeye çalıştığını kaydetti.

Bekirpaşa Lisesinde idari kadro grevde

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Bekirpaşa Lisesi idari kadroda dün de grev uyguladı. Grev, Cuma gününe kadar sürecek.

TAK muhabirinin KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’den aldığı bilgiye göre, grevin nedeni okuldaki yabancı öğrenci sorunu, müdür ile müdür muavini kadrolarının eksikliği olarak açıklandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, söz konusu okulda 1’i müdür muavini olmak üzere 3 muavin bulunduğunu belirterek, müdür ve müdür muavini nakilleri yapılmadığı için bir mağduriyet yaşandığını kaydetti.

Eylem, ayrıca okula 80 civarında yabancı öğrenci kaydı yapılmak istendiğini ifade ederek, bu kayıtların yapılması halinde ise Cuma günü konun yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

