Yeni politika teyit edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs konusunda verdiği mesajlar nedeniyle teşekkür ederek, “İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.

Açıklamaya göre Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulunda “KKTC’nin tanınma ve izolasyonların kaldırılma zamanı gelmiştir” konuşmasının ardından bu yıl aynı şekilde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya meselelerine değinirken, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak, Doğu Akdeniz’de istikrarın devamı için Kıbrıs Türk halkının meşru hakları ve çıkarlarının kabul edilmesi gerektiğine yönelik açıklama yaptığına dikkat çekti.

Erdoğan’ın, “federal temelde bir antlaşmanın olamayacağını herkesin bildiğine” işaret ettiğini anımsatan Tatar, farklı ülkelerle diplomatik ve siyasi bağlar kurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün yıllardır Kıbrıs’ta eşitliği savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde eşitlik olmayacağına göre iki devletin işbirliğinde, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin söz hakkıyla eşitliğin egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini anlattı.

New York temasları…

New York’taki temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilcisinin güvenlik konseyi ve diğer ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı ile görüştüğünü, Türk Devletler Teşkilatı ile de görüşeceğini anlatan Tatar, cumartesi günü ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini bildirdi.

Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türk halkını mutlu etmiştir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin bağımsızlığının tanınması çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda geçen yıl yaptığı tarihi çağrıyı bu yıl da yineleyerek; Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonumuzun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurgulamıştır.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin tanınma hedefinin ‘Türkiye Yüzyılında’ yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, Güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir."

Ataoğlu: Memnuniyetle karşıladık

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısını tekrardan yinelediğini duyduğumuzda büyük bir memnuniyet duyduk. Bu çağrı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı için önemli bir adımı temsil etmektedir.

Bu olumlu yaklaşımınız ve destekleriniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına yönelik atılmış önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu tür desteklerinizin, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.