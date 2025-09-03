Detaylarını gizledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) güçlendirilmesi için ABD Savunma Bakanlığından yeni silah sistemleri talep ettiği belirtildi.

Hristodulidis’in “Plus Channel” kanalına verdiği söyleşide niyetini ifşa ettiğini belirten Fileleft-heros gazetesi, talep edilen silah sistemleri hakkında detaya girilmediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “ABD Savunma Bakanlığına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, planla-maları doğrultusunda yararlı olacak savunma ekipmanlarını temin etmeye ilgi gösterdiklerini sözlü notayla ilettiklerini” ifade etti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin ilgisinin Güney Kıbrıs’a iletilen liste temelinde olduğunu ve belirli mevcut materyali içerdiğini söyledi.

ABD’den olumlu yanıt alacaklarına dair iyimserliğini de dile getiren Hristodulidis, ABD’den olumlu yanıt almaları durumunda, silah sistemlerini yakından görmeleri için Güney Kıbrıs’tan uzmanları ABD’ye göndereceklerini de belirtti.

Baf hava üssü konusunda Hristodulidis, ABD Savunma Bakanlığı uzmanlarının, Baf hava üssünü ziyaret ettiğini, tavsiyelerde bulunduklarını, kendilerinin de bunları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mari deniz üssü hakkında ise Hristodulidis, bunun iyileştirilmesi için de Avrupa Komisyonu tarafından mali destek sağlanması amacıyla Komisyon Başkanı ile temasın bulunduğunu belirtti.