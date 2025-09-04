Üst düzey katılım oldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 1’inci Piyade Alay Komutanlığı’nda dün Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törende, görev süresi tamamlanan Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval, komutanlık görevini Ulaştırma Kurmay Albay Salim Atilla Tosun’a devretti. Mehmet Akif Caddesi yanındaki 3. Tabur Eğitim Alanı’nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra askeri erkan, polis teşkilatından temsilciler, muharip dernekler ve davetliler katıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından alay tarihçesi ile görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu. Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval ile Ulaştırma Kurmay Albay Salim Atilla Tosun, sancak devir teslim andını okuyarak görevi resmen devretti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, devir teslim tutanağını imzaladı. Komutanlık forsunun verilmesi sonrasında görevini devreden Albay Aval’a temsili alay sancağı ile hizmet anısı şildi sunuldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Aval’a hizmetlerinden dolayı anı şildi takdim etti. Sancak Devir Teslim Töreni, tören geçişiyle sona erdi.

