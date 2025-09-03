KKTC’de 25-31 Ağustos tarihlerini kapsayan son bir haftada 65 trafik kazası meydana geldi. Polis Ba-sın Subaylığı’nın verilerine göre; bu kazalarda 22 kişi yaralanırken, toplam bir milyon 579 bin 157 TL’lik maddi hasar oluştu. Polis raporuna göre, kazaların başlıca nedenleri süratli araç kullanma, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler oldu. Trafik kazalarının 20’si Lefkoşa’da, 10’u Gazimağusa’da, 28’i Girne’de, 3’ü Güzelyurt’ta ve 4’ü İskele’de meydana geldi. Aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 508 araç sürücüsü kontrol edildi. De-netimlerde suç işlediği tespit edilen 2 bin 722 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. En fazla ceza, bin 186 sürücünün sürat nedeniyle rapor edilmesiyle hız ihlallerine kesildi. Ayrıca 194 sürücünün mobil hız tespit cihazıyla sürat yaptığı belirlendi. Bunun yanında 36 sürücünün dikkatsiz, 24 sürücünün ise tehlikeli araç kullandığı saptandı.

202 araç trafikten men edildi

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan 270, ehliyetsiz sürüş yapan 13, alkollü araç kullanan 89, emniyet kemersiz araç kullanan 46 ve cep telefonu ile araç kullanan 14 sürücüye de işlem yapıldı. Trafik levha ve işaretlerine uymayan 156, trafik ışıklarını ihlal eden 4, muayenesiz araç kullanan 88, sigortasız veya kapsam dışı araç kullanan 57 sürücü rapor edildi. Ayrıca 16 sürücü yolcu taşıma izinsiz, 13 sürücü özel eşya taşıma izinsiz araç kullandı. Araç camlarına görüşü engelleyici film takan 21, kask takmadan mo-tosiklet kullanan 4 ve ışık kurallarına uymayan 43 sürücü hakkında işlem yapıldı. Diğer çeşitli ihlaller-den dolayı ise 642 sürücü rapor edildi. Denetimler sonucunda 202 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı. Polis, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle sürat ve dikkatsizliğin kazalara yol açan en önemli etkenler arasında yer aldığına dikkat çekti.