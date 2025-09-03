Çoğunluk Nijeryalı

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa, Gönyeli ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak yaşadıkları tespit edile-rek tutuklanan yabancı uyruklu 16 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan 12 kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi. Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan 4 zanlı hakkında da 3 gün ek süre emri verildi. Zanlılardan 9’unun Nijerya uyruklu olduğu belirtildi.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Nijerya uyruklu Destiny Tochukwu Okwueze, Henry Odion Edepio, Wisdım Prince Mebem, Mustapha Olayiwola, Elijah Omare, Sudan uyruklu Mohamed Alnoor Essa Abdalla, Zimbabve uyruklu Shumirai Kundishora Mashonganyika, Tapıwa Aggrey Kamusasa, Usama Khan Dilfaraz, Muhammad Taimoor Khan ve Azhar Shahzad hakkında olgular aktarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.10 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye sırasında muhaceret kontrolü gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, kontrollerde, Edepio’nun 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 273, Mebem’in 4 Aralık 2022 tarihinden itibaren 999, Olayiwola’nın 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren bin 548, Abdalla’nın 17 Mart 2022 tarihinden itiba-ren 530, Omare’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 639, Mashonganyika’nın 30 Eylül 2024 tarihin-den itibaren 273, Kamusasa’nın 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 273 ve Okwueze’nin 15 Haziran 2023 tarihinden itibaren 806 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Abay, Usama Khan Dilfaraz, Muhammad Taimoor Khan, Azhar Shahzad’ın Gönyeli’de tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru Abay, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Alayköy'de Gönyeli Polis Ka-rakolu ekiplerinin devriyede bulundukları sırada Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Alpet Petrol İstasyonunda şüpheli hareketlerinden dolayı Usama Khan Dilfaraz’ın 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren 623 gün, Muhammad Taimoor Khan’ın 7 Ekim 2024 tarihinden itibaren 324 gün, Azhar Shahzad’ın 15 Mart 2024 532 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemleri de başlatacaklarını söyleyerek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, 12 zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

4 Nijeryalı 3 gün daha tutuklu

Polis, Gazimağusa’da da yakalanan 4 Nijeryalı zanlının da 29 Ağustos’ta, düzenlenen geniş çaplı ope-rasyonlarda, devriye gezen bir polis ekibi tarafından tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolle-rinde, bir ile 4 yıl arası ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Muhaceret Dairesi ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025, 09:59