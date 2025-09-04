Gazze'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada Gazze’ye destek mesajı verdi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız” dedi.

Konuşmasında Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, “Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü Gazze’deki insani krize ayırdı ve uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı.

Erdoğan, Müslümanların dayanışmasına işaret ederek, “Dünyada nerede bir Müslüman varsa, gönlümüz, aklımız ve ruhumuz oradadır. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan ve Afganistan’dadır” dedi.

Cumhurbaşkanı, zulme sessiz kalmayacaklarını vurgulayıp, “Şu anda Filistin’de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın kıyamına asla seyirci kalamayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, coğrafyada yaşanan haksızlıklar ve adaletsizliklere rağmen ümide sarılacaklarını belirterek, “Ümitsiz değiliz, olmayacağız; karamsar değiliz, olmayacağız. Yeise asla kapılmayacağız” dedi.

Konuşmasında Peygamber Efendimizin aile yaşantısını da hatırlatan Erdoğan, Müslümanların bu örnekten ders alması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze ve Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Konuşma, hem Gazze’deki insani duruma dikkat çekerken hem de uluslararası topluma İsrail’in saldırgan politikalarına karşı sorumluluk çağrısı niteliği taşıdı.

