Beş tanık dinlendi

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan, yapılan araştırma sonucu işlem yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Beş tanığın dinlendiği duruşmada tanık sayısı 15’e yükselirken, mahkemeye sunulan emare sayısı 16 oldu.

Duruşmada Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı, Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi Sicil Bölümü’nde görevli bir polis çavuş dahil olmak üzere İddia makamının 5 tanığı dinlendi.

Mahkemeye sunulan emare sayınının 16’ya yükseldiği duruşmada, savcı tanıklara bazı sorular yöneltti. Sanık avukatları da tanıklara sorular yönelterek bazı iddialarda bulundu.

İddia makamının ilk tanığı İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri, Sivil Hizmet Görevlisi tarafından 19 Temmuz’da yapılan işlemlerin tüm kayıtlarını mahkemeye emare olarak sundu ve yaptığı tespitlere değindi.

Tanık, incelemelerinde herhangi bir kayıt silme işleminin yapıldığının görülmediğini aktardı.

Diğer tanıklardan bazıları da mahkemeye emare sundu, savcının ve avukatların sorularını yanıtladı.

Mahkeme; duruşmanın yarın devam etmesine emir verdi.



