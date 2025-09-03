İki gün süreyle keşif yaptılar

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderilen 18 yaşındaki tetikçi Alper Yıldırım ile ona yardımcı olmak için ülkeye gelen Muhammed Ali Kalan’ın vuracakları şahsın iş yerinin çevre-sindeki restorana iki gün üst üste gidip pusuya yattıkları ortaya çıktı.

Tetikçilere silah temin eden Mutlu Töre ile Kadir Kıcık’ın ise tabancının bırakıldığı Sütlüce Me-zarlığa giden tali yolda görüldükleri açıklandı. Ayrıca Töre’nin telefonunda ele geçirilen silahla birer bir aynı tabanca fotoğrafı tespit edildiği açıklandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarı-larak, 8 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, zanlılar Yıldırım ile Kalan’ın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir dükkanda müşteri olarak bulundukları esnada yakalandıklarını anımsattı.

Polis, yapılan aramada, Alper Yıldırım üzerinde markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında bir tabanca ve içinde 5 adet mermi bulunan şarjör tespit edildiğini belirtti. Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, ifadelerinde ilk kez ülkeye turist vizesi ile geldiklerini ve bir iş insanını hedef aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, Yıldırım’ın tetikçi, Kalan’ın ise gözcü olarak hareket etti-ğini belirtti.

Polis, Yıldırım ile Kalan’ın silahı kendilerine atılan video ve konum üzerine Sütlüce köyündeki mezarlık-tan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Töre ve Kıcık aynı gün yakalandı

Polis, yapılan soruşturmada, tabancanın 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyündeki mezarlığa Mutlu Töre ve Kadir Kıcık tarafından bırakıldığını tespit ettiklerini, iki zanlının da aynı gün yakalandığını belirtti.

Zanlıların mezarlığa gitmediklerini iddia etillerini kaydeden polis, oraya gittiklerine dair ellerinde kame-ra görüntüsü olduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti.

Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen zanlı Yıldırım ile Ka-lan’ın söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tes-pit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti. Polis, ayıca zanlı Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silaha bire bir benzer fotoğraf tespit edil-diğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönde-rildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mezarlık yolunda görüldüler

Zanlı Töre ile Kıcık’ın avukatı polise sorular yöneltti. Savunma, Töre ile Kıcık’ın Sütlüce Mezarlığına gi-dip, silah bıraktığına dair kanıt olup olmadığını, varsa kamera görüntüsü içeriğini sordu. Polis, zanlıla-rın mezarlığa giden tali toprak yoldan giderken kamera kaydı olduğunu, o yolun sadece mezarlığa gittiğini söyledi. Avukat ise mezarlığa girip-çıkarken veya silahı bırakırken görüntü olmadığını, toprak yolda görülmelerinin mezarlığa gittikleri anlamına gelmediğini söyledi. Polis, yolun sadece mezarlığa çıktığını yeniden aktardı.

Polis, ayıca zanlı Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer tabanca fotoğrafı tespit edildiğini söyledi. Avukat ise fotoğraftaki silahın ele geçirilen silahla aynı olma-dığını söyledi.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025, 09:59