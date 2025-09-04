Doğal yaşama büyük katkı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Ağustos ayı boyunca tedavisi tamamlanan 11 deniz kaplumbağasını yuvasına uğurladı. Böylelikle bugüne kadar doğal yaşam alanına uğurlanan kaplumbağa sayısı 170’e çıktı.

Kuruluşundan bu yana bakıma ihtiyaç duyan 200’ün üzerinde deniz kaplumbağasını kabul eden Meritta, tedavisi tamamlanan 170. kaplumbağayı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Merit Royal ve Merit Crystal Cove otellerinin ortak kumsalında doğaya saldı.

Etkinliğe Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otelleri yöneticileri, otel misafirleri ve doğa severler katıldı. Katılımcılar salım sırasında kaplumbağaları denize uğurlayarak Meritta’nın çalışmalarına destek verdi.

Merkezin Müdürü ve biyoloğu Silem Sargın Kara, yaptığı açıklamada, “Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinde en kritik aşama, yaralı veya zor durumda olduklarında zamanında bulunmalarıdır. Balıkçılarımız, Sahil Güvenlik ekipleri ve halkın duyarlılığı sayesinde merkezimize ulaşan kaplumbağaların 170’i başarılı şekilde tedavi edilerek yeniden denize kavuştu. Bu rakam, doğaya karşı farkındalık ve birlikte hareket etmenin değerini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi. Karar, yardıma ihtiyaç duyan kaplumbağalar için 0533 839 95 95 numaralı hattın 7/24 ulaşılabilir olduğunu da hatırlattı.