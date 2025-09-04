İlişkiler normalleşmeli

Rum Avrupa Konuları Komiseri Marilena Rauna, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak Güney Kıbrıs’ı “tanımak, ilişkilerini normalleştirmek ve Kıbrıs sorununa kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir çözüm bulunmasına pratik katkı koymakla yükümlü olduğunu” iddia etti.

Haravgi’nin haberine göre; AB Genel İşler Konseyi gayri resmi toplantısı için Kopenhag’a giden Rauna toplantıda Türkiye’nin de hazır bulunmasının, “27 üye devlet tarafından net ve ortak bir mesaj verilmesi için fırsat olduğunu” öne sürdü.

“Türkiye’nin aday ülke olarak, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bütün AB üyesi ül-kelere karşı bazı yükümlülükler üstlendiğini” söyleyen Rauna “bu yükümlülükler arasında Kıb-rıs Cumhuriyeti’ni tanıması, ilişkilerini normalleştirmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı, sürdürü-lebilir ve adil bir çözüm bulunmasına pratik katkı koyması da var” dedi.

Gayriresmi toplantıda AB’nin genişlemesi, Kopenhag kriterleri ve aday ülkelerin aşamalı en-tegrasyon sürecinin ele alınmakta olduğunu hatırlatan gazeteye göre Rauna “AB’nin genişleme-sini, jeopolitik gereklilik ve Avrupa’da güvenlik, istikrar ve koruma alanının güçlendirilmesine katalizör” olarak niteledi.