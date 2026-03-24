Devlete meydan okuma

İtlaflara itiraz eden Kıbrıslı Rum hayvan besicileri, hayvanları kaçırmaya başladı. Larnaka ve Lefkoşa kazalarında şap saptanan çiftlik sayısı 44’e yükselirken Tseri, Bodamya, Livadia, Yeri ve Litrodonda’da besicilerin hayvanlarını başka yerlere kaçırdığı belirlendi.

Rum Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince saptanan bu “sıhhi bomba” durumu gazetelerde geniş buldu.

Fileleftheros gazetesi “Sıhhi Bombalar Konusunda SOS… Şap Bulaşmış Çiftliklerden Hayvan Kaçırıyorlar” başlıklı manşet haberinde karantina altındaki en az 5 çiftlikten hayvanların kaçırılmasının şap hastalığının yayılmasını önlemek için alınan güvenlik önlemlerini havaya uçurduğuna dikkat çekti.

Habere göre; hayvanların kaçırılmış olduğu, itlaf için gidilen çiftliklerdeki hayvanların, kayıtlı hayvan sayısından çok daha az olduğu görülünce anlaşıldı. Yapılan araştırmada küçük ve büyükbaş hayvanları itlaflardan ve maddi kayıplardan kurtulmak için kaçıran bir şebeke ortaya çıkarıldı.

Livadia’da yüz bir (101) şap bulaşmış sığır, kaçak bir mandırada bulundu. Yeri’de eski bir domuz besi alanında, şap bulaşmadığı belirlenen 23 küçükbaş hayvan saptandı. İtlaf edilmek üzere karantina altına alınan 109 küçükbaş hayvanın kaçak yollarla Dali’deki bir çiftlikten, karantina bölgesinde olmayan Tseri’ye götürüldüğü belirlendi. Bodamya’da itlaf için test sonuçları beklenen 30 küçükbaş hayvan kaçırıldı. Lithrodonda’da da çiftliklerinden kaçırılmış 100 küçükbaş hayvan bulundu.

Hayvanlarını itlaftan kaçıran besiciler hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu suçu işleyenlere 5 bin Euro para ve tazminattan mahrum bırakılma cezası verileceği kaydedilen haberde, kavşak ve hayvan besi bölgelerindeki kontrollerin İHA’lar da kullanılarak yoğunlaştırıldığı bilgisi verildi.

Gazete hafta sonu Larnaka’da 2 çiftlikte daha şap hastalığı saptandığını, böylece hastalığın saptandığı çiftlik sayısının 44’e ulaştığını kaydetti. İtlafların da devam ettiğini belirten gazete, şu ana kadar itlaf edilen küçükbaş hayvan sayısının 22 bine, büyükbaş hayvan sayısının da 2 bine ulaştığını aktardı.