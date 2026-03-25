Seçkin eserler seslendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, mart ayı konserleri kapsamında iki özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Orkestra, yarın akşam Kalkanlı’da, Cuma akşamı ise Lefkoşa’da sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konserler Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleştirilecek. Konserlerde solist olarak kemanda Aslı Sıla Akdağ, obuada Eylül Can Akdağ, viyolonselde Pınar Bayraktar ve fagotta Tılsım Bufe Muratal yer alacak.

Sanatseverleri klasik müzikten seçkin eserler bekliyor. Konserlerde Wolfgang Amadeus Mozart’ın Yaylılar için Adagio ve Füg, Joseph Haydn’ın Senfonik Konçertant eseri ve Mozart’ın 41 No’lu Senfonisi seslendirilecek. Program, hem orkestral hem de solist performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Konserler, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve ODTÜ KKK iş birliği ile düzenleniyor. Etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Sanatseverler, konserlerde hem dünyaca ünlü klasik eserleri hem de KKTC’deki seçkin müzik ortamını deneyimleme fırsatı bulacak.

Konser tarihleri ve yerleri

26 Mart Perşembe, saat 20.00 – ODTÜ-KKK Kalkanlı RRD Konser Salonu

27 Mart Cuma, saat 20.00 – Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon



