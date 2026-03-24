Avrupa’yı göremedi

Suna ERDEN

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a tatile gelen 28 yaşındaki Türkiye vatandaşı D.D.A. (K) Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek istedi. Zanlı, orada görev yapan ve kendisine geçiş yapamayacağını söyleyen polis memuruna direndi. “Beni durduramazsınız” diyen zanlı, kendisini tutuklamaya çalışan polise tekme atarak darp etti.

Zanlı, orantılı güç kullanılarak tutuklanırken, “polisi darp, görevinden men, uygunsuz hal ve tavır, rahatsızlık verme” suçlarından tutuklanan zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme; zanlıyı yargılanmak üzere 5 gün süreyle cezaevine gönderirken, polis detayları aktardı.

Durduramazsınız

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; 23 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Ledra Palace Kara Kapısı’na giden zanlının Güney Kıbrıs’a geçmek istediğini ancak geçişine izin verilemeyeceğinin kendisine bildirilmesi üzerine sinirlendiğini söyledi. Polis, zanlının bu durum üzerine orada görevli olarak bulunan memura hitaben “durduramazsınız, bana böyle davranamazsınız” diyerek yüksek sesle bağırdığını, çevrede rahatsızlık yarattığını ve ellerini gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz hal ve tavır sergilediğini ifade etti.

Cezaevine gönderildi

Polis, zanlının akabinde kendisini tutuklamaya çalışan polis memuruna karşı koyarak sağ ve sol ayağıyla tekme vurduğunu ve görevini yapmasını engellediğini belirtti. Polis, olayın ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; muhaceret kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda zanlının 11 Mart 2026 tarihinde KKTC’ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının ülkede herhangi bir akrabası veya kalıcı bağı bulunmadığını belirten polis, serbest kalması halinde yargıdan kaçma ihtimali olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının davası görüşülünceye kadar 5 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

