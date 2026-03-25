ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın alt yapısına yönelik saldırıyı 5 gün ertelediğini duyurmasının ardından İran ile müzakere ihtimaline ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. İran ile müzakere halinde olduklarını öne süren Trump “İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor. Kim istemez ki? Tahran üzerinde serbestçe uçuyoruz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. İran'ın en büyük elektrik santralini vurabilirdik, ama müzakere halinde olduğumuz için vurmadık. İran mantıklı konuşuyor, nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler”dedi.

İran’da bir rejim değişikliği yaşadıklarını savunan Trump “Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Liderleri öldürmemiz rejimi bir nevi değiştirdi. İran'ın birinci, ikinci ve üçüncü kademedeki liderlerini öldürdük. İran'ın artık yeni liderleri var” dedi.

Trump şunları kaydetti:

"İranlılar bize petrol ve doğal gaz anlamında muazzam parasal değeri olan bir hediye verdiler. Bu sayede doğru kişilerle konuştuğumuz düşünüyorum.

Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık. Tam emin değilim ama İran savaşını bitireceğimizi düşünüyorum. İran askeri anlamda bitti.

Anlaşma yapacağımızı öğrenince Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine üzüldü."

Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.

Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

Bu arada İran'da saldırılarda öldürülen üst düzey isimlerden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin görevine gelecek yeni isim seçildi. Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

ABD bataklığa saplandı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını savunarak, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı" dedi.

İran'dan İsrail’e yeni dalga füze saldırısı

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

İran'ın misillemel saldırılarında hasar gören araçları ve binaları NTV ekibi görüntüledi

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.

İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, savaşın İsrail'deki boyutuna dair açıklamalarda bulundu. Buna göre savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 4 bin 829 kişi yaralandı. Bu yaralılardan 111'inin hala hastanede tedavi altında olduğu, 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Son 24 saatte de 122 kişinin İran'ın misilleme saldırılarında yaralandığı ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026, 10:07