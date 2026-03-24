Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesi’nde, husumeti bulunan eniştesine karşı şiddet uygulayan H.Ö. (36-E), tasarrufunda bulundurduğu kurusıkı tabanca ile önce havaya iki kez ateş etti, ardından eniştesine ait park halindeki aracın ön camı ve sağ ön kelebek camına muhtemelen sert bir cisimle vurarak ciddi hasar verdi. Tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı H.Ö. ile ilgili olguları mahkemeye aktaran polis memuru Özge Nalbant; olayın 22 Mart akşam saatlerinde Çanakkale Mahallesi’nde meydana geldiğini söyledi. Polis, H.Ö.’nün eniştesi R.B. (E-58) ile husumet yaşadığını ve bu nedenle ikametgah içerisinde tasarrufundaki kurusıkı tabancayı kullanarak havaya iki el ateş ettiğini aktardı.

Polis, zanlının ardından R.B.’ye ait park halindeki aracın ön camı ve sağ ön kelebek camına muhtemelen sert bir cisimle vurarak zarar verdiğini ifade etti. Konu tabanca ve iki adet boş mermi kovanının olay yerinde bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili ek araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Mahkeme; zanlının tutuklanmasını ve üç gün süreyle cezaevinde tutulmasına karar verdi.