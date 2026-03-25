Tek yanlı girişim

Rum Hükümet Sözcüsü yardımcısı Yiannis Antoniou, hükümetin Birleşik Krallık'ın Güney Kıbrıs'taki iki egemen üssün kuruluş anlaşmayla ilgili olarak hukuki danışmanlık istediğini belirtti. Antoniou CyBC radyosuna verdiği demeçte, hükümetin 1960 anlaşmaları konusunda hukuki danışmanlık aldığını ve güvenlik meselesinin karmaşık olduğu için İngiliz tarafıyla görüşüleceğini söyledi.

‘Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’ dönemin Rum ve Türk Kıbrıs topluluklarının liderleri Başpiskopos üçüncü Makarios ve daha sonra Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük tarafından imzalanarak 1960 yılında yürürlüğe girdi.

İlk maddesinde şu ifade yer almaktadır:

“Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları, Kıbrıs adasını ve kıyı şeridinin açıklarında bulunan adaları kapsar; ancak Ağrotur ve Dikelya'daki üs bölgeleri olmak üzere iki alan Birleşik Krallık'ın egemenliği altında kalacaktır.”

Aynı anlaşmanın daha sonraki bir maddesinde, "Birleşik Krallık yetkilileri, diğer uçakların güvenliğine ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki can ve mal güvenliğine gereken özeni göstermek dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Birleşik Krallık askeri uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları üzerindeki hava sahasında uçmasına izin verme hakkına sahip olacaktır" ifadesi yer almaktadır.

Ne olmuştu?

Antoniou'nun açıklamaları, Avrupa Konseyi'nin geçen hafta İngiliz üslerinin geleceğiyle ilgili görüşmelerde Güney Kıbrıs hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Geçen haftaki zirvenin ardından kabul edilen sonuçlardan birinde, Güney Kıbrıs'ın İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üsleri konusunda İngiltere ile görüşme başlatma niyetini kabul ettiğini ve gerektiğinde yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026, 09:38