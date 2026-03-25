İhmal iddiası var

ABD'de inişe geçen bir yolcu uçağının itfaiye aracıyla çarpışması sonucu iki pilot hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kazanın bir ihmal sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği soruşturuluyor.

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda pazar gecesi yaşanan kazada, hava trafik kontrolörünün "Dur, 1 numaralı araç dur!" şeklindeki uyarısı çarpışmadan sadece saniyeler önce geldi. Ancak çağrı yetersiz kaldı.

Air Canada Express’e ait AC8646 sefer sayılı uçak, iniş sırasında pistte bulunan bir itfaiye aracıyla çarpıştı. Kazada iki pilot yaşamını yitirirken 41 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda yolcu ve mürettebat yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, kulede görevli kontrolörün başka bir uçaktaki acil durumla ilgilenirken dikkatinin dağıldığı ve bu nedenle talimatın geciktiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İtfaiye aracının, United Airlines’a ait bir uçakta kabinde hissedilen koku nedeniyle yapılan acil çağrıya yanıt vermek üzere piste giriş izni aldığı belirtildi. Aynı anda inişe geçen Air Canada uçağıyla çakışan bu hareketin kazaya yol açtığı değerlendiriliyor.



Her şey bir anda kontrolden çıktı

Montreal’den New York’a gelen uçakta bulunan yolcular, inişin sert olduğunu ve frenleme sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı. “Birkaç saniye sonra çarpışmayı duyduk ve ileri savrulduk. Herkes çığlık atıyordu.” diyen görgü tanığı, yolcuların panik içinde kanatlara çıkarak tahliye olduğunu söyledi. Başka bir yolcu ise “Uçak normal şekilde iniyordu, sonra bir şeye çarptık ve her şey kaosa döndü.” ifadelerini kullandı. Kazanın ardından uçağın kokpit bölümü ağır hasar alırken, itfaiye aracı devrildi. Enkazın geniş bir alana yayıldığı ve incelemeler nedeniyle pistin günlerce kapalı kalabileceği belirtildi. Uçağın kara kutuları çıkarılarak inceleme için Washington’a gönderildi.

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı saatlerce kapalı kaldı. Bu durum, zaten personel eksikliği ve federal hükümetteki kısmi kapanma nedeniyle aksayan hava trafiğini daha da kötüleştirdi. Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edilirken, güvenlik personeli eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Pilotlar daha önce şikayette bulunmuş

CNN'in son iki yıla ait hükümet kayıtlarını incelemesine göre, pilotlar LaGuardia Havalimanı'nda iletişim sorunları, hava trafik kontrolündeki hatalar ve diğer tehlikeler konusunda endişelerini dile getirdiler.

Hazırlanan raporlardan birinde bir pilot, "Lütfen bir şeyler yapın" diye yazmış ve hava trafik kontrolörlerinin yakındaki çok sayıda uçak hakkında uygun yönlendirme sağlamaması nedeniyle yaşanan tehlikeli bir durumu örnek göstermişti.



