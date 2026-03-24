13 gün direndi

Lefkoşa’da 10 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fatma Ceylan (78) tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 10 Mart tarihinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Muhammed Hesain (E-24) yönetimindeki JV 356 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Fatma Ceylan, tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sürücü teminatla serbest

Ceylan’a çarpan sürücü Muhammed Hesain tutuklanmış, 6 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; kazanın 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtmişti. Polis, zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile Fatma Ceylan’a çarptığını ifade etmişti.

Polis, yayanın ileriye doğru savrulduğunu ve o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını açıklamıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Ceylan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını ve birden fazla ameliyat geçireceğini aktarmışı.