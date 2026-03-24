Çilekler heba oldu

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, İskele’de çıkan hortum iş yerlerine, Güzelyurt’ta yağan dolu ekili ürünlere zarar verdi. Çilek bahçelerinde yetişmeye başlayan ürünler dolu nedeniyle heba oldu.

İskele’de faaliyet gösteren Kemal'in Yeri, dün saat 16.25 civarında etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle ciddi maddi hasar yaşadı. Restoran yönetiminden yapılan açıklamada, şiddetli hava koşullarının özellikle yazlık bölümde büyük tahribata yol açtığı belirtildi. Açıklamaya göre; otomatik açılır tente dam, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak başka bir bölüme savruldu ve yazlık alan tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olay, işletme yetkilileri tarafından adeta doğal afet olarak nitelendirildi.

Yağmur ani bastırdı

Güzelyurt bölgesinde de ani bastıran yağmur ve kısa süreli dolu yağışı üreticiler için olumsuz sonuçlar doğurdu. Özellikle çilek bahçelerinde dolu yağışından kaynaklı zarar meydana geldi. Güzelyurt çevre yolunda ise aşırı yağış sonrası su baskını oluştu. Yetkililer, vatandaşların ve işletme sahiplerinin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.