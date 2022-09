Diplomatik taarruz

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, 77’nci BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik edeceği New York’ta ikili ve üçlü düzeyde 20 civarında görüşme yapacağı bildirildi.

Anastasiadis’in önce Yunanistan’a, ardından da Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’ye uğradıktan sonra New York’a geçeceği açıklanmasına rağmen Fileleftheros, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun açıklamasına dayanarak Kasulidis’in New York’a gitmek üzere dün Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını yazdı.

Habere göre, Kasulidis ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in vereceği Atlantik ötesi ilişkiler konulu davete katılacak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi konulardan sorumlu bakan yardımcısı Victoria Nuland ile ikili görüşme yapacak.

Kasulidis etkin çok taraflılık, gıda kriziyle mücadele, çevrimiçi cinsel şiddet ve çocuk istismarı, BM’nin Barış Operasyonları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi birbirinden farklı konuları olan üst düzeyli toplantılara katılacak.

New York’ta dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenecek Yunanistan-Ermenistan-Güney Kıbrıs ve Yunanistan-Mısır Güney Kıbrıs üçlü görüşmelerine katılacak olan Kasulidis Yunan, Ermeni, Hindu, Cezayir, Mısır, Ürdün, Endonezya, İzlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Andora, Norveç, Fas, Guyana, San Marino, Gana, Senegal, Gabon, Kuzey Makedonya ve Moldovalı denkleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.

Yoannis Kasulidis ayrıca “American Jewish Committee” Başkanı, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ve BM Uluslararası Kültür İttifakı Yüksek Temsilcisi ile temas edecek.