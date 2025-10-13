Politis gazetesinin “RetailZoom” şirketine yaptırdığı ve ilk bölümünü dün yayımladığı ankette, Güney Kıbrıs’ta Mayıs 2026’da yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi görünümün yeni den-geler nedeniyle kaygan zeminde olduğu ortaya çıktı. Ankete katılanlara Güney Kıbrıs-İsrail iliş-kileriyle ilgili sorular da yöneltildi.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 3 bin kişinin katılımıyla 3 Ekim-8 Ekim 2025 döneminde gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuçları bugün de manşetten “Partilerin Görünümü Kaygan Zeminde” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre “genel seçimler bu pazar günü yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 21’i DİSİ, yüzde 18’i AKEL, yüzde 14’ü ELAM, yüzde 13’ü ALMA, yüzde 8’i DİKO, yüzde 6’sı VOLT, yüzde 3’ü Ekologlar, yüzde 2’si DİPA, yüzde 2’si EDEK, yüzde 1’i Avcılar, yüzde 1’i Hayvan Partisi cevabını verdi, yüzde 11 “bilmiyorum/cevap vermek istemiyo-rum” dedi.

Gazete iki geleneksel kutup olan DİSİ ile AKEL başrolde olmaya devam ediyor olsa da “anlık resimde” yüzde 11’lik bir kararsız oy göründüğünü yazdı. DİKO’nun bilindik “düzenleyici” konumunu kaybettiğini, ELAM ve ALMA’nın üçüncülük için yarıştığını yazdı.

Habere göre ankette sorulan “Genel seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 94’ü “evet, yüzde 4’ü “hayır” ve yüzde 2’si “bilmiyorum/cevap vermek istemiyorum” cevabını verdi.





Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025, 23:48