Sonuçlar uyarıcı

Güney Kıbrıs’ta ‘RetailZoom’ isimli şirketin Politis gazetesi hesabına 3-8 Ekim 2025 döne-minde 18 ve üzeri yaş grubundaki 3 bin kişinin katılımıyla internet ortamında yapılan ankette, Nikos Hristodulidis hükümeti Rum halkından düşük not aldı.

Politis gazetesi; anket sonuçlarını “Hristodulidis Hükümetine Düşük Not” başlığıyla manşete çekti.

Ankete katılanlardan “Hristodulidis hükümetinin Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ne kadar memnunsunuz” sorusuna yüzde 37 “hiç”, yüzde 18 “biraz”, yüzde 22 “orta”, yüzde 11 “çok” ve yüzde 11 “çok fazla” cevabı alındı.

Nikos Hristodulidis’in özellikleri sorulduğunda katılımcılardan yüzde 58 oranında “dost ve akrabaları kayırır", yüzde 50 “yüzeysel” yüzde 49 “sadece vaat eder”, yüzde 27 “kararsız”, yüzde 17 “şeffaflığa inanmaz”, yüzde 17 “dürüst”, yüzde 16 “yeterli”, yüzde 13 “samimi”, yüz-de 10 “demokrat” cevabı geldi, yüzde 2 cevap vermedi.

Hükümetin ve ülke yönetiminin toplam performansından ne kadar memnunsunuz sorusuna yüzde 9 “çok fazla”, yüzde 8 “çok”, yüzde 21 “orta, yüzde 19 “biraz” ve yüzde 42 “hiç” cevabı geldi.

Kurumlara da güven yok

Kurumların güvenilirliğiyle ilgili soruya, yüzde 40 “hiçbiri”, yüzde 28 “Sayıştay Başkanlığı”, yüzde 16 RMMO, yüzde 13 “mahkemeler”, yüzde 10 “Kilise”, yüzde 7 “meclis”, yüzde 6 “Radyo istasyonları”, yüzde 5 “gazeteler” , yüzde 4 “polis”, yüzde 3 “televizyon kanalları” ve yüzde 2 “siyasi partiler” cevabı alındı. Bu soruya cevap vermeyenler yüzde 3.

“Son iki yıllık mali durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 34’ü daha kötüleşti, yüzde 40’ı aynı kaldı, yüzde 24’ü iyileşti cevabını verirken yüzde 2 cevap vermedi.

Hristodulidis hükümetinin ekonomi konularındaki genel performansından ne kadar memnun olunduğu sorusuna yüzde 10 “çok fazla”, yüzde 10 “çok”, yüzde 28 “orta”, yüzde 18 “biraz”, yüzde 33 “hiç” cevabı verildi, yüzde 1 cevap vermedi.

Hükümetin su meselesini yönetme şeklinden memnuniyet sorusuna yüzde 6 “çok fazla”, yüz-de 8 “çok”, yüzde 20 “orta”, yüzde 17 “biraz”, yüzde 48 “hiç” cevabı geldi, cevap vermeyenle-rin oranı yüzde 1.

Hükümetin elektrik enerjisinin pahalılığını yönetme şeklinden ne kadar memnun olunduğu sorusuna katılımcıların yüzde 4’ü “çok fazla”, yüzde 6’sı “çok”, yüzde 14’ü “orta”, yüzde 14’ü “biraz”, yüzde 61’i “hiç” cevabını verdi, cevap vermeyenler yüzde 1.