Mesarya şenlendi

Mesarya Belediyesi’nin düzenlediği "1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali” sona erdi.

Festival süresince Mesarya’nın tüm köylerinde konserler, uluslararası ve yerel halk dansları gösterileri, spor etkinlikleri ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Katılımcılar, festivalin son gecesinde “Kıbrıs Gecesi ve Ülke Geceleri” kapsamında ülkelere özgü yiyecek, içecek ve el sanatları sergileriyle kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Festival kapsamında düzenlenen spor faaliyetleri ve tavla turnuvasında başarı gösterenlere ise ödülleri takdim edildi.

Festival, finalde sahne alan Yüksek Sadakat konseriyle tamamlandı.