Liste hazır

Kıbrıs’ın Türk kesimi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle uğraşırken, Rum kesimi yeni silah alımlarını tartışıyor. Silah ambargosunun kalkması üzerine Amerika’dan elektronik harp sistemleri ve savaş uçağı isteyen Rum Yönetiminin uzun bir talep listesi hazırladığı bildirildi. Rum kaynakları listede

C-130 nakliye uçağı ve helikopterlerin de olduğunu bildirdi.

‘Savunmayı güçlendirme’ gerekçesiyle ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nin ‘Safe’ programı üzerinden de çok sayıda füze sistemleri, Topçu Radarları, Drone ve Antidrone sistemleri, Hızlı Mayın Döşeme aracı alınacağını duyuran Rum basını, önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon Euro’nun üzerinde harcama yapılacağını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Savunmasını Güçlendirmek İçin Bunları İstiyor… SAFE ve EDA Listesinde C-130 Uçağı Bile Var” başlıklı haberinde ABD’nin Rum Yönetimine, almak isteyebileceği silah sistemleriyle ilgili bir katalog gönderdiğini, Rum Yönetiminin de bu katalogdan seçtiği bir alışveriş listesi hazırladığını yazdı.

Habere göre; Rum Yönetiminin ABD’nin “Excess Defense Articles/EDA” programı için oluşturduğu ve 27-31 Ekim’de ABD’ye gidecek RMMO’dan bir heyetin elindeki “alışveriş listesinde” çok sayıda genel kullanım aracı, yangın söndürme maksatlı da kullanılabilen C-130 tipi nakliye uçakları ve Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü için ikmal ve uçak yükleme araçları gibi özel araçlar da var.

SAFE programı

Rum yönetiminin, SAFE programı üzerinden de alınacak silah sistemleriyle ilgili hedefleri ise şöyle:

-"RMMO’nun muhabere (haberleşme) sistemlerinin önemli ölçüde geliştirilmesi,

- Yapay zeka olanakları da kullanılarak ve elektronik harp olanakları da alarak iletişim fonksiyonlarını dijitalleştirmek,

-RMMO’nun Leonidas ve VAP’lar gibi oto-mobil imkanlarını geliştirmek,

-Mistral füzelerini geliştirmek,

-Gece operasyonları olanaklarını geliştirmek,

- Topçu ve Havan (C-RAM) radarları alımı,

-Hızlı Mayın Döşeme aracı,

- Drone ve anti-drone sistemleri,

-Arama ve kurtarma görevi de görebilecek helikopterler"

Fotoğraflar: silah-1-2