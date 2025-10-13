Finali Ferah Zeydan yaptı

Pınarbaşı 2’nci Anıt Çınarlar Festivali, önceki akşam Ferah Zeydan konseri ile tamamlandı. Festival, Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Festivalin ilk gününde folklor gösterileri, hip hop dans gösterileri, Grup Eskiler, El Amor Latino ve Grup Gancelli konserleri sahnelendi. İkinci gün ise modern dans ve jimnastik gösterileri ile devam etti. Gün boyunca grup

Salt konser verdi, DJ Mert Durakoğlu performans sergiledi. Gecenin finalinde Kıbrıs’ta ilk kez Anıt Çınarlar Festivali’nde sahne alan Ferah Zeydan, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Zeydan’ın performansı festival katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Festival boyunca kurulan stantlarda Kıbrıs’a özgü ürünler ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Etkinliğe Özgür Demirat Şovalyeleri ve Viking Bikers Club motor grupları da konvoy şeklinde katılarak festivale destek verdi. Festival, her iki gün boyunca renkli sahne gösterileri, müzik performansları ve sosyal etkinliklerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.



Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025, 23:54