Bizden beter

Rum Gençlik Örgütü (ONEK) tarafından, Lefkoşa Rum Üniversitesi’nin IMR ekibine yaptırılan anketin sonuçları geniş ilşgi uyandırdı. Buna göre; araştırmaya katılan 14-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 92’si instagram, yüzde 88’i ise facebook kullanıyor. Ayrıca yüzde 53’ü tiktok takip ediyor. Yüzde 22’si “X”, yüzde 14’ü LinkedIn ve yüzde 11’i Snapchat kullanıyor.

Gazeteye göre, 14-35 yaş aralığındaki bin kişinin katıldığı araştırmada, bilgi kaynaklarının ne olduğu sorulan gençlerin yüzde 91’i sosyal medya, yüzde 39’u resmi haber siteleri (Philenews, SigmaLive, Reporter, Antilive ve AlphaNews), yüzde 33’ü arama motorları, yüzde 26’sı televizyon, yüzde 23’ü arkadaşlar/aile, yüzde 17’si podcast’lar, yüzde 13’ü radyo, yüzde 13’ü eğitim kurumları, yüzde 9’u kitap ve bilimsel makaleler, yüzde 8’i gazete/ dergi gibi basılı kaynaklar ve yüzde 4’ü yerinde ziyaret/ yetkili birimlerle telefon görüşmesi cevabını verdi.

Rum gençler zamanlarının 111,1 dakikasını TikTok’ta, 107,7 dakikasını Instagram’da, 47,3 dakikasını Facebook’ta ve 25,7 dakikasını X’te geçiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü derinlemesine bilgi için 3 dakika ve altındaki kısa videoları (shorts), yüzde 66’sı uzun metrajlı (3 dakika ve üzeri) videoları, yüzde 77’si örgütleri, yüzde 55’i influencerleri izliyor. Gençlerin yüzde 54’ü 15 ve dakikanın altında sürede ve yüzde 46’sı 15 dakika ve üzeri süredeki podcastları izliyor. Gençlerin yüzde 33’ü ilgi alanlarıyla ilgili hashtaglar arıyor.

Gençlerin yüzde 40’ı internet ve sosyal medyadan edindiği bilginin gerçekliğini doğrulayamamaktan, yüzde 29’u belirli bir konuda sınırlı bilgi, yüzde 29’u aşırı bilgi olmasından, yüzde 7’si dil engelinden ve yüzde 4’ü yabancı dildeki metinlerden endişeli.

Gençler en muteber bilgi kaynağı sorulduğunda yüzde 59’u resmi haber sayfaları, yüzde 37’si sosyal medya, yüzde 25’i eğitim kurumları, yüzde 24’ü podcast’lar, yüzde 22’si kitap ve bilimsel makaleler, yüzde 221’i internet gazetesi uygulamaları, yüzde 20’si televizyon ve yüzde 16’si radyo cevabını verdi.

Gençlerin yüzde 63’ü internette güncel konuları öğrenmek istiyor. Yüzde 56’sı çalışma ve mesleki gelişim, yüzde 52’si sosyal meseleler, yüzde 49’u eğitim ve eğitim fırsatları, yüzde 41’i siyasi konuları, yüzde 41’i teknoloji ve inovasyon, yüzde 40’ı sağlık ve zindelik, yüzde 37’si çevre ve iklim değişikliği, yüzde 31’i de yatırımcılık konularında bilgi edinmek istiyor.

