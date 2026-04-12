ELAM üçüncü sırada

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta yapılacak genel seçimle ilgili anketlerin, "DİSİ ile AKEL arasındaki birincilik yarışının çetin geçeceğini gösterdiği" belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’da faaliyet gösteren “EXPOLER” adlı araştırma şirketinin, Güney Kıbrıs genelindeki rastgele seçilmiş 18 yaş ve üstü bin 53 kişinin katılımıyla, 30 Mart-6 Nisan tarihleri arasında anket gerçekleştirdiği yazdı.

Gazete ankete göre özellikle büyük partiler arasındaki rekabetin giderek kızıştığını ve sonuçların öngörülemez olduğunu yazdı.

Gazete, ankete göre DİSİ’nin yüzde 17,6 ile ilk sırada yer aldığını ve onu çok yakın bir farkla (yüzde 17,1) AKEL’in takip ettiğini kaydederek, iki parti arasındaki farkın çok az olmasının (istatistiksel farklılıklar olabileceği ifade ediliyor), seçim yarışının başa baş geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

Ankete göre üçüncü sırada yüzde 10,6 ile aşırı sağ Ulusal Halk Cephesi (ELAM) bulunuyor. Eski Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in yakın zamanda kurduğu ALMA partisi ise yüzde 10,2 ile farkı kapatarak dördüncü sırada yerini alırken, DİKO da oy oranını yüzde 7,3’e çıkararak beşinci sıraya yerleşti. Doğrudan Demokrasi Hareketi’nin oy oranı ise yüzde 5,6’ya gerileyerek düşüş eğilimi gösterdi.

Gazete; analistlere göre seçim sonuçlarını belirleyecek en kritik unsurun, özellikle DİSİ ve DİKO’dan yaşanan oy kaymaları ve seçmen sadakati olduğunu kaydederken, bu durumun, orta sıralardaki partiler arasında dengelerin son ana kadar değişebileceğini gösterdiğini yazdı.

Anketin devamında, meclise girmek için mücadele veren küçük partilerde tablonun büyük ölçüde değişmediğinin gözlemlendiğini kaydeden gazete, VOLT’un yüzde 2 ve EDEK’in yüzde 2,1’lik oy oranıyla diğer küçük partilere kıyasla daha avantajlı göründüğünü belirtti.

Sonucu kararsızlar belirleyecek

Öte yandan Politis gazetesi, seçim sonucunu henüz hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olanların belirleyeceğini yazdı.

Gazete “Noverna” araştırma şirketinin Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 1005 kişiyle 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre katılımcıların yüzde 21,8’inin, henüz hangi partiye oy vereceği konusunda karar vermediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 16,5’i DİSİ’ye, yüzde 15,8’i AKEL’e, yüzde 9,9’u ELAM’a, yüzde 9’u Doğrudan Demokrasi Hareketi’ne, yüzde 7,7’si ALMA’ya, yüzde 6’sı da DİKO’ya oy vermeyi düşünürken; Volt, EDEK, Ekologlar, DİPA, Hayvanlar Partisi gibi küçük partilerin oy oranı da yüzde 3’ün altında kalıyor.